Зелене Поле окуповане, повідомляє DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Ворог окупував село Зелене Поле Волноваського району Донецької області в 2 км від адміністративного кордону з Дніпропетровською за Запорізькою областями, повідомляєтся в телеграм-каналі проєкту DeepState у четвер.

Натомість на мапі Генерального штабу Збройних сил України до оперативного зведення станом на 8:00 четверга Зелене поле позначене як контрольоване Силами оборони, а позиції ворога ближче ніж на 3 км до Дніпропетровської області не фіксуються.

Також, за даними DeepState, окупанти просунулися біля сусідньої з Зеленим Полем Новосілки та в районах сіл Водолаги, Локня та Біловоди Сумської області, що на мапах Генштабу також не підтверджується.