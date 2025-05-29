Інтерфакс-Україна
Події
20:21 29.05.2025

Зелене Поле окуповане, повідомляє DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

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Ворог окупував село Зелене Поле Волноваського району Донецької області в 2 км від адміністративного кордону з Дніпропетровською за Запорізькою областями, повідомляєтся в телеграм-каналі проєкту DeepState у четвер.

Натомість на мапі Генерального штабу Збройних сил України до оперативного зведення станом на 8:00 четверга Зелене поле позначене як контрольоване Силами оборони, а позиції ворога ближче ніж на 3 км до Дніпропетровської області не фіксуються.

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Також, за даними DeepState, окупанти просунулися біля сусідньої з Зеленим Полем Новосілки та в районах сіл Водолаги, Локня та Біловоди Сумської області, що на мапах Генштабу також не підтверджується.

 

 

 

Теги: #війна #ситуація

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