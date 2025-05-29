Інтерфакс-Україна
Події
15:37 29.05.2025

Внаслідок атаки РФ по Пологівському району відомо про двох загиблих та трьох поранених

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Внаслідок атаки РФ по Пологівському району відомо про двох загиблих та трьох поранених
Фото: Запорізька ОВА

Кількість загиблих внаслідок бомбового удару по селу Верхня Терса (Пологівській р-н) збільшилась до двох людей, ще три – зазнали поранень, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули та троє – поранені внаслідок ворожого удару по Верхній Терсі. Керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки. Загинули двоє чоловіків. Трьом людям - двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків", - повідомив очільник ОВА у Телеграмі у четвер вдень.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одну поранено, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі ранком у четвер.

Теги: #удар #запорізька

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