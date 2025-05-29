Інтерфакс-Україна
Події
13:42 29.05.2025

Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

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Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини двох повнолітніх осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Кожен з врятованих пережив страшні тортури. Зокрема, хлопця, який знайшов у лісі патрони, росіяни побили й викрали просто під час уроку у школі. А за тиждень до свого повноліття він отримав повістку у російську армію", - написав він у телеграмі у четвер.

Як зазначив Прокудін, "на щастя, цим українцям більше нічого не загрожує. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу".

За словами Прокудіна, ця рятувальна операція, як і багато інших, відбулася завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Теги: #діти #херсонщина #bring_kids_back_ua #повернення

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