Інтерфакс-Україна
Події
12:48 29.05.2025

Дощова, помірно тепла погода в Україні збережеться найближчими днями, на сході можливі грози

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Дощова, помірно тепла погода в Україні збережеться найближчими днями, на сході можливі грози

У п'ятницю, 30 травня, на переважній території України збережеться дощова погода, подекуди з грозами, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім заходу, місцями невеликий короткочасний дощ, на сході країни вдень подекуди гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Києві 30 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 30 травня найвища температура вдень була  32,6 в 1886р., найнижча вночі  2,7 в 1918р.

У суботу, 31 травня, Вночі на сході та південному сході країни, вдень на Лівобережжі, в Криму та в західних областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на південному сході до 17°, в західних областях 6-11°; вдень в Україні 20-25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

У Києві 31 травня - без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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