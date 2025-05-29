Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА
Основний удар під час російської повітряної атаки минулої ночі прийшовся на прифронтові території Сумської, Харківської та Донецької областей, які зазнали нападу 90-ма безпілотниками, 56 з них було знешкоджено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
"У ніч на 29 травня (із 23.20 28 травня) противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ – рф. Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.
За даними ПС, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Повідомляється, що станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.