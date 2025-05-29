Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

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Основний удар під час російської повітряної атаки минулої ночі прийшовся на прифронтові території Сумської, Харківської та Донецької областей, які зазнали нападу 90-ма безпілотниками, 56 з них було знешкоджено, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 29 травня (із 23.20 28 травня) противник атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ – рф. Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

За даними ПС, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Повідомляється, що станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.