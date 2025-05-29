Інтерфакс-Україна
Події
09:34 29.05.2025

Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

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Американський суд визнав незаконними зовнішньоторговельні тарифи, запроваджені Трампом

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом глобальні зовнішньоторговельні тарифи визнано незаконними і заблоковано федеральним торговим судом США, повідомляють американські ЗМІ.

"Колегія з трьох суддів Суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку винесла це рішення (...), підтримавши низку позовів, у яких стверджувалося, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для виправдання зборів", - пише Bloomberg.

Associated Press стверджує, що Трамп "поставив торговельну політику США в залежність від своїх примх".

Агентство зазначає, що президент "використовував тарифи як переговорний кийок у надії змусити інші країни укласти угоди, вигідні США, припускаючи, що він сам просто встановить тарифи, якщо умови будуть незадовільними".

Заступник прес-секретаря Білого дому Куш Десаї, коментуючи рішення суду, заявив: "Ставлення зарубіжних країн до Сполучених Штатів, яке залишається без відповіді, призвело до історичного і постійного торгового дефіциту Америки".

Він наголосив, що "необрані судді не повинні вирішувати, як правильно діяти в умовах надзвичайної ситуації в країні". "Президент Трамп пообіцяв ставити Америку на перше місце, і адміністрація має намір використати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі", - додав Десаї.

Трамп у квітні поточного року оголосив у країні режим надзвичайного стану, заявивши, що "дефіцит торговельного балансу США являє собою незвичайну й екстраординарну загрозу національній безпеці та економіці США".

За словами глави держави, "джерело загрози знаходиться за межами країни".

Теги: #суд #трамп #сша #тарифи

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