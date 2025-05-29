З початку доби Сили оборони відбили 197 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 197 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах два ракетних та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 114 керованих авіаційних бомб, здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4036 артилерійських обстрілів, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24868