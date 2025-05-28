Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

Інформація німецької газети Spiegel про те, що нібито президент України Володимир Зеленський скасував свою участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу великого російського наступу не відповідає дійсності.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в Офісі Президента.

Раніше Spiegel повідомляла, що Зеленський прямує з Берліна назад до Києва - нібито через загрозливу ситуацію на сумському напрямку.

Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-wegen-drohender-russischer-grossoffensive-wolodymyr-selenskyj-sagt-karlspreis-teilnahme-ab-a-f712ac5c-5977-45b6-8450-5d0c2cd52721