Інтерфакс-Україна
Події
23:07 28.05.2025

Інформація Spiegel про дострокове завершення візиту Зеленського у Німеччину не відповідає дійсності - джерела

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Інформація німецької газети Spiegel про те, що нібито президент України Володимир Зеленський скасував свою участь у церемонії вручення премії Карла Великого через загрозу великого російського наступу не відповідає дійсності.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в Офісі Президента.

Раніше Spiegel повідомляла, що Зеленський прямує з Берліна назад до Києва - нібито через загрозливу ситуацію на сумському напрямку.

Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-wegen-drohender-russischer-grossoffensive-wolodymyr-selenskyj-sagt-karlspreis-teilnahme-ab-a-f712ac5c-5977-45b6-8450-5d0c2cd52721

Теги: #візит #німеччина #зеленський

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