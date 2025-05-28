Україна і Фінляндія підписали домовленості в енергетиці, освіті та сфері безпеки

Україна і Фінляндія підписали домовленості в сфері енергетики, освіті та безпеки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підписання документів відбулося за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем’єр-міністра Фінляндської Республіки Петтера Орпо в середу в Києві.

Зокрема, підписано меморандум про розвиток партнерства у сфері енергетики, що передбачає консолідацію зусиль для формування сталої і безпечної децентралізованої і екологічно чистої енергосистеми України.

Також підписано угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2" ("Learning2gether2"), яка спрямована на розвиток якісної академічної профільної освіти в рамках реформи "Нової української школи" для учнів 10-12 класів.

Крім того, підписана спільна заява, яка розширює взаємодію країн в сфері безпеки, що підкреслює готовність до спільної реалізації проектів в сфері виробництва боєприпасів, розвитку ОПК, досліджень і обміном інформацією.

"Також сьогодні спільно з прем'єр-міністром Фінляндії ми плануємо провести зустріч з представниками фінляндських компаній щодо їх участі у відновленні України і реалізації двосторонніх співробітництв", - заявив Шмигаль на брифінгу по результатам підписання документів.

Як повідомлялося, Україна і Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів.