Україна і Фінляндія підписали спільну заяву про започатковання Коаліції укриттів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підписання відбулося за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем’єр-міністра Фінляндської Республіки Петтера Орпо в середу в Києві.

"Пріоритетною темою сьогоднішньої зустрічі є партнерство в розбудові мережі об'єктів цивільного захисту. Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів… Ставимо перед собою чіткі цілі - координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів, обмінюватися найкращими практиками в цій сфері, створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту", - заявив Шмигаль на брифінгу по результатам підписання.

За його словами, один із таких інструментів може бути започаткований Європейським Союзом в рамках програми Ukraine Facility.

Шмигаль заявив, що станом на сьогодні Україна має понад 62 тис. укриттів, але потрібно більше, а також низка чинних об'єктів потребують модернізації.

За його словами, мета уряду до 2027 року побудувати 2,3 тис. цивільного захисту, а до 2030-го року ще додаткова 3 тис.

"Для цього потрібні значні кошти. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів", - наголосив Шмигаль.

В свою чергу, прем’єр Фінляндії Петтер Орпо заявив, що започаткування такої коаліції є поворотним моментом. "Ми будемо надавати свою експертизу, свої знання, рекомендації для того, щоб будувати укриття і рятувати людей", - додав він. Обидва премʼєри запросили міжнародних партнерів долучитися до цієї коаліції.