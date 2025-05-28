В "Дії" з'явився функціонал для бронювання більшої кількості фахівців критично важливих підприємств

На порталі "Дія" запустили функціонал, згідно з оновленими правилами бронювання відтепер критично важливі підприємства можуть забронювати більше фахівців.

"Тепер до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців", - повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри) в середу.

Зміни, згідно з якими в загальній кількості військовозобов’язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року, передбачені пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів №76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" зі змінами, внесеними згідно з постановою № 436 від 15 квітня 2025 року.

Мінцифри пояснило, що, наприклад, у компанії, яка має 80 працівників на обліку і ще 20 мобілізованих після 18 травня, до цих змін квота на бронювання 50% вираховувалася лише від 80 осіб – це 40 працівників. Відтепер вона обраховуватиметься від сумарних 100 осіб, з яких 50 осіб підлягають бронюванню.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія". Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.