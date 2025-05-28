Інтерфакс-Україна
Події
15:40 28.05.2025

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

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Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Німеччина не бачить з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де вони будуть відбуватися, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Але, як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже багато днів, чекаємо на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно, де це буде відбуватися", - сказав Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

За словами канцлера, Європа також пропонує бути частиною перемовин разом з американськими партнерами.

"Якщо хтось зараз ще буде стверджувати серйозно, що ми замало зробили в дипломатичній сфері, то він, очевидно, просто останні три тижні. Тому що більше дипломатичних зусиль, яких було зроблено протягом останніх трьох тижнів з європейського боку, не було протягом цілого часу цієї війни", - наголосив Мерц.

Він додав, що Європа узгоджувала це з Зеленським, а також з президентом США Дональдом Трампом. "І я сподіваюся, що Росія це бачить", - додав канцлер.

Теги: #перемовини #зеленський #рф #мерц

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