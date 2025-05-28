Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінуться з представниками німецького бізнесу, для України важливо, щоб німецькі компанії були так само суттєво залучені в реконструкцію України.

"Сьогодні ми будемо зустрічатися разом з Фрідріхом, з паном канцлером, з представниками німецького бізнесу. Для нас в Україні принципово важливо, щоб німецькі компанії були так само суттєво залучені в реконструкцію України, як Німеччина суттєво підтримує наш захист у час війни", - сказав Зеленський під час спільної з Мерцом пресконференції у Берліні в середу.