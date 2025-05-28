Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна ніколи не стане членом НАТО, - ЗМІ

Володимир Путін вимагає від Заходу письмових гарантій, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами НАТО, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Умови президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії, повідомляють три російські джерела, обізнані з переговорами", - пише видання у середу.

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", – сказав на умовах анонімності один з російських чиновників.

Три російські джерела заявили виданню, що Путін хоче отримати "письмове" зобов'язання від основних західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід – скорочення, що формально виключає членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

РФ також хоче, щоб Україна була нейтральною, деякі західні санкції були зняті, питання заморожених російських суверенних активів на Заході зняти та забезпечено "захист" російськомовних громадян в Україні, повідомили три джерела.

Перше джерело заявило, що якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".