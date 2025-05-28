Духівник Трампа: Путін скоро дізнається, наскільки гірше може стати для РФ

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, назвав Володимира Путіна військовим злочинцем та запевнив, що він "скоро дізнається, наскільки гірше може стати для Росії".

"Путін скоро дізнається, наскільки гірше може стати для Росії", - написав Бернс у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, Трамп "докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні, але Путін, відомий військовий злочинець, відмовляється відступати". "Тепер він отримає суворе нагадування: це Америка Трампа, а не Америка Байдена", - додав Бернс.

Раніше повідомлялося, що Трамп у соцмережах знову згадав Путіна та сказав, що той "грає з вогнем". "Чого Володимир Путін не усвідомлює, так це того, що якби не я, з Росією вже сталося би справді багато поганих речей, і я маю на увазі дуже погані речі. Він грається з вогнем!"

Ця заява прозвучала на тлі розмов про те, що Трамп, ймовірно, розглядає можливість накласти нові санкції проти Росії цього тижня.