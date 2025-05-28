Інтерфакс-Україна
Події
11:06 28.05.2025

РФ не хоче віддавати громадян інших країн на обмін – Зеленський

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РФ не хоче віддавати громадян інших країн на обмін – Зеленський

Російська сторона не хоче віддавати Україні під час обмінів громадян інших країн, оскільки хоче впливати на відносини між РФ і тими країнами, громадянами якої є бранці, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація така, що росіяни не хочуть віддавати вам громадян інших країн на обмін. Оскільки вони хочуть впливати на відносини між Росією і тими країнами, звідки ці хлопці приїхали. І вони вирішують свої питання – те, що їм потрібно. Іноді їм потрібен тиск, іноді їм потрібно обміняти на своїх спецагентів, які перебувають у в'язницях в інших країнах", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Президент також зауважив, що росіяни не хочуть обмінювати громадян з Білорусі, які на боці України.

"Знаєте, у мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Я не буду зараз говорити, яка це країна. Але я сказав, що це вже вдесяте я йому про це говорю. Це вже 10-й раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Я маю на увазі взагалі. Отже, всі мусульмани, яких ми обміняли, навіть мусульмани, їх обміняли через нас. Через Україну", - сказав Зеленський.

Теги: #громадяни #обмін #рф

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