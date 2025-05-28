Інтерфакс-Україна
Події
10:57 28.05.2025

Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський

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Темпи мобілізації та поставок зброї в Україні не змінилися – Зеленський
Фото: Генштаб ЗСУ

Темпи мобілізації в Україні залишаються незмінними, також продовжуються поставки в країну зброї, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять. Я чув у доповіді начальника Генштабу на Ставці, і Драпатого, командувача Сухопутних військ, – вони рухаються в своєму плані", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він також зауважив, що Україна постійно проводить перемовини з різними країнами щодо збільшення поставок зброї та боєприпасів. "В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас", - пояснив Зеленський.

За словами президента, якщо у війни апетит ворога не зменшується, треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. "Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є", - резюмував Зеленський.

Теги: #поставки #мобілізація #зброя

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