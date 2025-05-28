Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський

Україна працює над збільшенням фінансування власної ракетної програми, унікальні лінії виробництв будуть з'являтися уже в 2025 році, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою "українська балістика". У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші - вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він також наголосив, що Україна хоче гарантій фінансування і безпеки для деяких ліній унікальних виробництв, і для цього робитиме кроки для відкриття цих виробництв за кордоном.

"Де ми вирішимо два питання: і додаткове фінансування для нас (тому що є умови, що вони фінансують щось, що належить нам і партнерам, бо це за кордоном) і можливість партнерам мати відповідні інструменти в себе після того, як у нас закінчиться війна. Ось ці лінії виробництв будуть з'являтися уже в цьому році", - додав Зеленський.