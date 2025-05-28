Інтерфакс-Україна
Події
10:46 28.05.2025

Україна наближається до ліцензування систем ППО – Зеленський

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Україна наближається до ліцензування систем ППО – Зеленський

Україна найближчим часом буде готова до ліцензування систем протиповітряної оборони (ППО), повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він також зауважив, що Україна продовжує обережно використовувати ракети для систем ППО "Петріот".

"Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - пояснив президент.

Теги: #ліцензування #ппо

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