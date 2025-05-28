Інтерфакс-Україна
Події
10:19 28.05.2025

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

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Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

Україна обговорює питання кількох майданчиків для можливих перемовин щодо припинення війни, найреалістичнішими є Туреччина, Ватикан і Швейцарія, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, я дійсно вдячний і президенту Ердогану, і Хакану Фідану, міністру закордонних справ Туреччини. У нього зустріч з росіянами. Потім у мене буде з ним зустріч через кілька днів. Турецька сторона знає, що ми обговорюємо питання кількох майданчиків. І що ми зробили підготовчу роботу щодо Ватикану і Швейцарії", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня

При цьому президент зазначив, що зустріч у Ватикані підтримують усі, окрім російської сторони.

"Усі передали сигнали щодо готовності до наступних зустрічей. І Швейцарія. Дуже хоче швейцарська сторона, ми не проти. Знов-таки, всі ми підтримуємо. Від росіян сигналів не чули", - повідомив президент.

За його словами, Африка та Мальта також пропонують свої майданчики, однак РФ на весь цей спектр передала сигнал щодо Білорусі.

"Як вам сказати, на що це схоже? Якщо не хочуть, мені здається, люди повинні сказати: ми зараз не готові. Або не хочемо закінчувати війну. Бо це несерйозно. Білорусь для нас на сьогодні є країною, з якої полетіли ракети, і відповідно вона є союзником країни, яка на нас напала. І війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі", - наголосив президент.

"Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Тому що вони абсолютно зрозумілі. Ми готові до будь-якого формату. Я вважаю, що краще рухатись вперед, а не дивитись постійно назад", - резюмував Зеленський.

Теги: #перемовини #країни

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