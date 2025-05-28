Інтерфакс-Україна
Події
10:16 28.05.2025

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

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США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює, Україна також не хотіла б, щоб США виходили з переговорного процесу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Він наголосив, що США проводять дипломатичну та санкційну роботу. Також відновлено постачання зброї і підтримка розвідданими.

"Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - додав президент.

Теги: #україна #території #сша

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