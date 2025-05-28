Інтерфакс-Україна
Події
09:21 28.05.2025

Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

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Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

Російські окупаційні війська у ніч проти середи атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер", однією керованою авіаракетою (КАР) та 88-ма безпілотниками, 71 БпЛА було знешкоджено, зафіксовано вісім влучань, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 28 травня (із 20.00 27 травня) противник застосував 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей — рф та з ТОТ Криму, також атакував 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у середу.

Повідомляється, що до 09.00 Сили оборони знешкодили 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на сході, півночі та півдні країни. Зокрема, 34 з них було збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях.

Теги: #іскандер #атаки_рф #повітряні_сили

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