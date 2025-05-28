Інтерфакс-Україна
Події
08:55 28.05.2025

На Харківщині один загиблий і вісім постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

1 хв читати
На Харківщині один загиблий і вісім постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли 6 населених пунктів Харківської області, є загиблий і постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали чоловіки 59, 51 і 43 років та 4-річна дівчинка; у сел. Есхар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік, постраждали 63-річний чоловік і жінки 71 і 63 років; у м. Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти використовували КАБ, БпЛА типу "Герань-2" і fpv-дрони.

Було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі області пошкоджено 68 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків, школу і 3 магазини, у Чугуївському - 5 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 3 легкові автомобілі, господарчу споруду та гараж, у Харківському - цехи і склади підприємства.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 28.05.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

07:55 28.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей – Прокудін

02:59 28.05.2025
Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

Восьмеро мирних мешканців постраждали через ворожі удари по Харківщині, серед них 4-річна дитина - Синєгубов

19:05 27.05.2025
Росіяни атакували Дніпропетровщину близько 30 раз, постраждали дві жінки – обладміністрація

Росіяни атакували Дніпропетровщину близько 30 раз, постраждали дві жінки – обладміністрація

13:09 27.05.2025
Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

11:47 27.05.2025
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

09:08 27.05.2025
На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:49 27.05.2025
У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

07:24 27.05.2025
Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

18:55 26.05.2025
Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

Останні удари Росії по Україні доводять, що Путін не хоче миру - МЗС Німеччини

ВАЖЛИВЕ

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

ОСТАННЄ

У 18-му пакеті санкцій ЄС проти РФ можуть бути "сильні речі" – Зеленський

Невведення санкцій з боку США призведе до підняття морального духу в РФ, переконаний Зеленський

Зеленський вважає найреалістичнішими майданчиками для перемовин Туреччину, Ватикан і Швейцарію

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

РФ накопичує більше 50 тис. військових на сумському напрямку – Зеленський

РФ передасть свій "меморандум", Україна відповість на їхні пропозиції – Зеленський

Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкти переговорних позицій в межах Кластерів 2 і 6

Київська влада підтримала петицію про збереження садиби Ницке на Верхньому Валу

За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА