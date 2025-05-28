На Харківщині один загиблий і вісім постраждалих через ворожі обстріли протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ обстріляли 6 населених пунктів Харківської області, є загиблий і постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у сел. Васищеве Безлюдівської громади постраждали чоловіки 59, 51 і 43 років та 4-річна дівчинка; у сел. Есхар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік, постраждали 63-річний чоловік і жінки 71 і 63 років; у м. Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти використовували КАБ, БпЛА типу "Герань-2" і fpv-дрони.

Було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі області пошкоджено 68 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків, школу і 3 магазини, у Чугуївському - 5 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 3 легкові автомобілі, господарчу споруду та гараж, у Харківському - цехи і склади підприємства.