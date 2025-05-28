Правоохоронці зʼясовують обставини вибуху біля житлового будинку в Києві

У Оболонському районі столиці стався вибух біля житлового будинку, попередньо, невідомий кинув навчальну гранату з вікна будинку, яка вибухнула біля підʼїзду, повідомили у Національній поліції Києва.

"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 19:10. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду", - зазначено у дописі.

Правоохоронці додають, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини інциденту. Також правоохоронці розшукують причетну до вибуху особу аби притягнути її до відповідальності.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/9532