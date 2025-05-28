У ЦПД спростували фейк росіян щодо нібито атаки ЗСУ гелікоптера Путіна

Російські заяви щодо атаки гелікоптера Володимира Путіна Збройними силами України під час його поїздки в Курську область є черговим фейком пропагандистів, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомляється, командир дивізії ППО Збройних сил РФ Юрій Дашкін в ефірі телеканалу "Россия" заявив, що гелікоптер Путіна нібито потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в Курську область.

"Насправді: Путін відвідав Курську область 20 травня - це була його перша поїздка в регіон після того, як МО РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ. При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше", - зазначили у ЦПД.

У ЦПД наголошують, що прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали. Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid026p3ZWVRE2vTYma91B8uW5E6WzYwwZjU2XmitMZR7sXN9dLpMQRqXazZjxVVwQ2Jxl