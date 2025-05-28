Інтерфакс-Україна
Події
02:46 28.05.2025

Врегулювання конфлікту в Україні можливе лише дипломатичним шляхом - Держдеп

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Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що врегулювання конфлікту в Україні можливе лише дипломатичним шляхом, а не через військові дії.

У відповідь на запитання журналіста щодо подальших кроків США вона наголосила, що президент Дональд Трамп виступає за прямі переговори між Росією та Україною.

"Я не раз казала, що це не війна, яку можна вирішити військовим шляхом чи за допомогою насильства – все має вирішуватись дипломатично. Водночас ви чули, як президент Трамп наголошував на необхідності прямих переговорів між сторонами – Росією та Україною, а також як протягом кількох тижнів Марко Рубіо говорив, що якщо не буде прогресу, підхід США може змінитися – не в плані підтримки припинення вогню чи допомоги у його досягненні, а саме щодо посередництва. Зараз, звичайно, багато залишається невизначеним, і, схоже, Путін відчуває роздратування Трампа через те, що відбувається. Але, гадаю, очевидно, що обидві сторони мають почати дивитися на ситуацію безпосередньо одна з одною, щоб нарешті досягти прогресу", – сказала Брюс.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=cxEyYnFILGs

Теги: #рф #переговори #сша

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