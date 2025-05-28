Трамп пообіцяв Канаді безкоштовний протиракетний захист Golden Dome, але є умова

Президент Дональд Трамп пообіцяв, що для Канади у разі якщо вона стане 51 штатом США буде запроваджено безкоштовний протиракетний захист Golden Dome.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої чудової системи Золотого Купола, що це коштуватиме $ 61 мільярд США, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим улюбленим 51-м штатом", - написав він у Truth.

За словами Трампа, "вони розглядають цю пропозицію".

Як повідомлялося, Трамп анонсував створення Golden Dome (Золотий Купол) – новітньої протиракетної системи, призначеної для захисту території США від гіперзвукових, балістичних, крилатих ракет та навіть запусків із космосу.

Джерело: https://x.com/trump_repost/status/1927481022842622027