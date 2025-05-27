Окупанти втратили 134 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку у вівторок 134 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 53 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА.

Загалом упродовж дня агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває. Під ударом російського КАБу був населений пункт Степанівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wP1bc6K1zZvHU5fuugA6y1qg7DrwiAVGJYDAVYxRdTCkY11BaWYExgj1RXCicgrjl