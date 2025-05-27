На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

На Алеї захисників в центрі Києва у вівторок відкрили памʼятний знак Сил спеціальних операцій на пошану військовим Сил оборони, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Не дарма ми підносимо воїнів ССО в порівнянні до міфічних вовкулак, адже вони виконують надлюдську роботу. Проводять операції вдень і вночі, на землі і в повітрі, на "нулі" і у ворожому тилу. Їхня робота триває тихо і вміло, а результат відчутний для противника. Тепер сліди кігтів звіра - символ хоробрості та відваги - навіки закарбовано на Алеї", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, участь у відкритті взяли військові та представники командування ССО, ветерани російсько-української війни, духовенство, представники КМВА. Командування ССО висловило вдячність культурним силам за ініціативу створення Алеї захисників України та відкриття пам'ятного знаку, присвяченого бійцям Сил спеціальних операцій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України з професійним днем.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/12006