Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Посол США в Україні Джулі Девіс провела зустріч з Радою директорів Американської торгової палати в Україні та обговорила спільні пріоритети економічного відновлення України після війни, повідомляє посольство в соцмережі Х у вівторок.

"Угода про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови України між США та Україною вже набула чинності — це відкриває нові можливості для американського бізнесу та поглиблює наше торговельно-економічне партнерство", - відзначила Девіс.