Інтерфакс-Україна
Події
20:37 27.05.2025

Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

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Посол США обговорила з Радою директорів Американської торгової палати в Україні повоєнне відновлення

Посол США в Україні Джулі Девіс провела зустріч з Радою директорів Американської торгової палати в Україні та обговорила спільні пріоритети економічного відновлення України після війни, повідомляє посольство в соцмережі Х у вівторок.

"Угода про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови України між США та Україною вже набула чинності — це відкриває нові можливості для американського бізнесу та поглиблює наше торговельно-економічне партнерство", - відзначила Девіс.

 

Теги: #відновлення #сша

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