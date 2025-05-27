"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій
Національна поліція України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти, повідомляють пресслужби Національної поліції та Офісу генерального прокурора.
"Фігуранти розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи та подальшим отриманням інвесторами щомісячного доходу. Діяли за принципом так званої фінансової піраміди – в якій прибутки учасників формуються за рахунок внесення коштів новими вкладниками", - розповіли у телеграм-каналі Нацполіції у вівторок.
Повідомляється, що зловмисники заманювали клієнтів під приводом інвестицій в дизельне пальне. На своїх сторінках вони публікували рекламні відеоролики та тематичні дописи щодо перспективи інвестування та запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.
В Офісі генпрокурора додали, що зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5% від суми вкладу. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок. У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
Наразі трьом активним учасникам організованої злочинної групи, слідчі повідомили про підозру, їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.