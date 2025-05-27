"Нафтова піраміда": правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій

Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Національна поліція України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти, повідомляють пресслужби Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

"Фігуранти розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи та подальшим отриманням інвесторами щомісячного доходу. Діяли за принципом так званої фінансової піраміди – в якій прибутки учасників формуються за рахунок внесення коштів новими вкладниками", - розповіли у телеграм-каналі Нацполіції у вівторок.

Повідомляється, що зловмисники заманювали клієнтів під приводом інвестицій в дизельне пальне. На своїх сторінках вони публікували рекламні відеоролики та тематичні дописи щодо перспективи інвестування та запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.

В Офісі генпрокурора додали, що зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5% від суми вкладу. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок. У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.

Наразі трьом активним учасникам організованої злочинної групи, слідчі повідомили про підозру, їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.