Інтерфакс-Україна
Події
17:10 27.05.2025

Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

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Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення торговельної угоди з ЄС

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Вашингтону вдасться досягти торговельної угоди з ЄС.

"Мене щойно поінформували, що ЄС виступив із закликом якнайшвидше встановити дати для зустрічей. Це позитивний розвиток подій, і я сподіваюся, що вони, нарешті, так само, як і Китай, відкриють країни Європи для торговельної угоди зі США", - написав Трамп у вівторок у соцмережі Truth Social.

Водночас він висловив упевненість, що якщо ці торговельні угоди буде реалізовано, то "щасливими й успішними" будуть і ЄС, і Китай.

Теги: #торговельна_угода #єс #сша

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