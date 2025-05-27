Експеримент з наглядовими радами у ЗВО в 2026р може бути законодавчо поширений на всі виші – Федоров

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Віце-прем’єр – очільник Мінцифри Михайло Федоров задоволений ходом експерименту зі створення наглядових рад в трьох університетах для покращення їх управління й анонсує можливість законодавчого поширення цього експерименту на всі заклади вищої освіти (ЗВО) вже наступного року.

"Сподіваюся, що найближчим часом ми ще додамо кілька університетів. І наступного року це може вже стати законом, і ми зможемо масштабувати (експеримент – ІФ-У) на всю країну. Це якраз про те, що ректори не повинні вважати університети своєю приватною власністю", – сказав він на форумі "Освіта нової України" в Києві у вівторок.

Федоров нагадав, що в рамках експерименту наглядові ради прозоро обирають ректора, університет звільняється від тарифної сітки та може вільніше використовувати кошти й залучати людей.

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад та розширення автономії закладів вищої освіти. Зокрема, учасниками експерименту є Національний авіаційний університет, який реорганізовано в ДНП "Київський авіаційний інститут", а також Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У лютому Міносвіти повідомило, що у цих трьох університетах відбулися перші засідання новообраних наглядових рад, де обрано голів.

Федоров додав, що також йде робота щодо законодавчих змін в профтехосвіту, серед іншого, буде більше повноважень наглядових рад, бізнесу отримає більше можливостей інвестувати в ці заклади.

Ще одним напрямком віце-прем’єр назва законодавче створення Science City – за аналогом "Дія.Сіті" це будуть спеціальні податкові умови для розвитку науки та появи наукових парків в університетах.

"Наша задача — дати максимальну свободу навчальним закладам, зробити так, щоб у менеджменту було більше свободи, було менше бюрократі\, вони могли приймати управлінські рішення, було більше автономності", – підсумував Федоров.