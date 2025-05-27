Близько 37 тис. українців у 2025р отримали майже 130 тис. засобів реабілітації – Мінсоцполітики

У рамках Державної програми безоплатного протезування: у 2025 році вже 37 тисяч українців отримали майже 130 тисяч засобів реабілітації, повідомило Міністерство соціальної політики України.

"За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, протягом квітня 2025 року понад 9 тис українців отримали майже 30 тис допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) — на це держава спрямувала більше 350 млн грн. Загалом за 4 місяці року в межах державної програми протезування близько 37 тис українців забезпечено майже 130 тис допоміжних засобів реабілітації на загальну суму понад 1,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що з початку 2025 року більше 1 200 людей з інвалідністю скористалися послугою з ремонту майже 1 500 допоміжних засобів реабілітації, на це з держбюджету було виділено близько 52 млн грн.

Як повідомлялось у січні 2025р, міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу з інформацією про державну програму протезування.