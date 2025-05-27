Інтерфакс-Україна
Події
14:47 27.05.2025

У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

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Командування Сухопутних військ Збройних сил України нагадали про відповідальність для громадян через зростання випадків перешкоджання законній діяльності військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах підкреслили, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Також Командування наголосило, що ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати державу від зовнішніх і внутрішніх загроз.

"Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність ЗСУ та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. "Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує", - підкреслили у Сухопутних військах.

Командування Сухопутних військ закликало громадян дотримуватися закону й підтримувати зусилля, спрямовані на оборону країни.

Теги: #тцк #сп #сухопутні_війська

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