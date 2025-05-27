Міносвіти готово підтримувати ідею про дозвіл передавати держуніверситети в управління - Лісовий

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що відомство готово при певних застереженнях підтримувати ідею законодавчого врегулювання дозволів на передачу державних університети в управління.

"Ми в принципі добре ставимося до залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти. Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на питання "Інтерфакс-Україна", як він ставиться до ідеї прийняття закону, який дозволив би передачу університети в управління.

В свою чергу, заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявила, що є гарні приклади і державного і недержавного управління університетами.

"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", - додала вона.

В то й же час, вона підкреслила, що держава застосує підхід пілотування в реформах.

Як повідомлялося, раніше президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив, що державні університети за існуючих регуляцій не стагнуватимуть та не відповідатимуть потребам ринку, які швидко змінюються, і змінити ситуацію можна було б за рахунок прийняття закону, який дозволив би передачу їх в управління.