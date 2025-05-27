Лісовий про проєкт "Президентського університету": чи буде будуватися новий університет покаже час і ресурси

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що наразі відомство не займається проєктом будівництва "Президентського університета", а чи буде цей проєкт відновленно після завершення війни пакаже час.

"Ми в принципі будемо інвестувати в університетську інфраструктуру. Чи буде будуватися новий університет? Ми зараз цим проектом безпосередньо не займаємося, тому що природньо маємо абсолютно інші виклики", - сказав Лісовий журналістам у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", про те, наскільки жива ідея створення "Президентського університету" на ВДНГ, і чи буде вона розконсервована після завершення війни.

Він додав, що питання, чи буде будуватися новий університет "покаже час і ресурси, які ми зможемо залучити для цієї мети".

В той же час, міністр підкреслив, що сьогодні Міносвіти сконцентровано на тому, щоб інвестиції розподілити на успішні університети.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 31 травня 2021 року доручив Кабінету міністрів розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету". У червні 2021 року уряд України затвердив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

Будівництво "Президентського університету" за три роки мало коштувати 7,2 млрд грн. На його території пропонувалося розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту. Очікувалося, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво об’єктів "Президентського університету" планувалося у жовтні 2025 року, але через військову агресію РФ проєкт заморозили.