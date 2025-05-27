Інтерфакс-Україна
Події
12:04 27.05.2025

Шмигаль озвучив головні цілі і пріоритети держави в освіті

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Шмигаль озвучив головні цілі і пріоритети держави в освіті
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль озвучив головні три цілі і пріоритети держави в сфері освіти.

"Освіта є одним з основних пріоритетів держави, уряду, парламенту. І ми вже маємо чітко визначені цілі й пріоритети. Перша ціль — підготувати дитину до викликів динамічного 21 століття. Це означає не лише дати певні знання. Ідеться про здатність орієнтуватися в бурхливому інформаційному просторі, навчатися і перенавчатися протягом усього життя, вміти критично мислити, ставити складні запитання й знаходити на них відповіді", - сказав Шмигаль на конференції "Освіта нової України" у вівторок в Києві.

За словами премʼєра, друга ціль — конкурентоздатність на ринку праці; третя — у центрі всіх змін має бути дитина, її безпека, інтереси та потреби.

"Насамперед дбаємо про безпеку та доступність навчання. За два роки Уряд виділив близько 14 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах. 2,8 млрд грн держава спрямувала для закупівлі шкільних автобусів. Це важливо, щоб мати можливість об’єднувати навчальний процес, збільшувати кількість учнів, покращувати якість і безпеку навчання. Учні з найвіддаленіших громад навчатимуться очно", - додав він.

Крім того, Шмигаль розповів, що за два роки уряд виділив 3,4 млрд грн субвенцій і ще майже 500 млн грн на обладнання для старшої школи в рамках "Нової української школи".

Серед іншого, за його словами, понад 1 млрд грн держава спрямувала на профтехи.

"У планах також впровадження механізму фінансування дуальної освіти — гранти від держави та громад для навчання на базі підприємств", - додав він.

Також премʼєр згадав про вища освіта України інтегрується до європейського простору.

"Даємо студентам широкий вибір освітніх траєкторій, гарантуємо автономію закладів вищої освіти. Серед останніх важливих новацій — державні гранти на навчання для контрактників. Їх отримали вже близько 13 тисяч студентів", - розповів Шмигаль.

Теги: #шмигаль #освіта

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