Інтерфакс-Україна
Події
11:12 27.05.2025

Викрито злочинну групу, яка допомагала військовим скоїти СЗЧ і виїхати за кордон

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Викрито злочинну групу, яка допомагала військовим скоїти СЗЧ і виїхати за кордон

Національна поліція України ліквідувала міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишити частину (СЗЧ) за суму до $6 тис., а за додаткову плату до $15 тис. - незаконно перетнути державний кордон.

В повідомленні Нацполіції на сайті у вівторок зазначається, що багатоетапну спецоперацію за участю понад 300 правоохоронців проведено на території шести областей. Скористалися "послугами" 25 військовослужбовців.

"Викрито організовану міжрегіональну злочинну групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та надалі незаконно перетинати державний кордон", - йдеться в повідомленні.

Затримано дев’ятьох учасників угруповання, усім оголошено про підозру в перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

За даними слідства, злочинну схему організували 55-річний та 65-річний жителі Чернівецької області, один із яких раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини.

В Нацполіції уточнюють, що до справи також була залучена адвокатка зі Львова, яка підшуковувала військовозобов’язаних та схиляла їх до втечі з військових частин.

"Юристка запевняла так званих клієнтів, що їх не оголосять у розшук як осіб, які скоїли самовільне залишення частини, оскільки вона нібито має зв’язки серед керівництва військової частини, а також обіцяла надалі допомогти у звільненні з військової служби", - інформують в поліції.

Адвокатка співпрацювала з жителем Тернополя, який за її вказівками допомагав військовим залишати місце несення служби, зокрема займався їх перевезенням.

"Він виїжджав у різні області України, забирав клієнтів і доставляв їх до визначеного пункту. Вартість таких послуг коливалась від $3 до 6 тис. Надалі за додаткову плату — від $12 до 15 тис. — військовим пропонували незаконно перетнути державний кордон", - наголошується в повідомленні.

До схеми незаконного переправлення за кордон було залучено ще п’ятеро осіб — мешканців Чернівецької області, з чітко розподіленими обов’язками. Вони супроводжували клієнтів до визначеного місця в Чернівецькій області, забезпечували їх житлом та незаконно переправляли на територію Румунії та Молдови поза встановленими офіційними пунктами пропуску. Загалом використовували три канали переправлення.

"Поліцейські задокументували, що "послугами" підозрюваних скористалися 25 військовозобов’язаних. Поліцейські встановили місцезнаходження усіх осіб і доправили їх до Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку", - повідомляє поліція.

У фігурантів було проведено 48 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено 164 тис. грн, $21 тис., 2 тис. євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи їхньої протиправної діяльності.

Теги: #сзч #військовослужбовці #нацполіція #озу

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