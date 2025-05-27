У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО, збили над областю 5 безпілотників, є 2 постраждалих, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі у вівторок.

"Внаслідок атаки в Самарівському районі поранений чоловік. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. На Синельниківщині гучно було у Межівській та Маломихайлівській громадах. Через удари дронами різних типів понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По Нікопольщині агресор застосовував FPV, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади", - написав Лисак.

Він додав, що пошкоджені машина швидкої та легковик.