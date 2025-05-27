На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.