Інтерфакс-Україна
Події
08:20 27.05.2025

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

1 хв читати
На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дев’ять ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 27.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

08:10 26.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

07:40 26.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

17:00 25.05.2025
Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

08:43 24.05.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

08:22 24.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб

08:09 24.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

14:28 23.05.2025
У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

08:28 23.05.2025
Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 14 районів зосередження окупантів

08:27 23.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

ОСТАННЄ

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У результаті атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

Британія має намір замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

Окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА