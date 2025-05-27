Британія має намір замінити сотні тисяч мігрантів місцевими спеціалістами

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Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера оголосив про намір обмежити рівень міграції до країни, водночас намагаючись не допустити загострення кадрової кризи в критично важливих галузях, повідомляє Bloomberg.

Планується підготовка понад 120 тисяч спеціалістів у сфері будівництва, інженерії та догляду, намагаючись стримати міграцію, не посилюючи водночас нестачу кваліфікованих кадрів.

Міністр освіти Бріджит Філліпсон заявила, що уряд прагне забезпечити британцям більше можливостей для працевлаштування.

"Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності і надаємо більше можливостей для працевлаштування", - заявила Філліпсон.

Політика обмеження міграції, включаючи посилення вимог до знання англійської мови та ускладнення довгострокового перебування мігрантів, проводиться на тлі висхідного тиску з боку антимігрантської партії "Реформа" на чолі з Найджелом Фараджем. Бізнес-спільнота закликає уряд до зваженого балансу між контролем міграції та економічною доцільністю.