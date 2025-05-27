ЄС відмовився вести переговори з Росією щодо вуглецевого мита через війну проти України – ЗМІ

Європейський Союз відхилив запит Росії на проведення консультацій щодо пакету заходів з коригування вуглецевих квот, як свідчить документу Світової організації торгівлі (СОТ), причиною відмови ЄС назвав повномасштабну війну Росії проти України, повідомляє Reuters.

"Європейський союз вважає, що консультації, запитані Російською Федерацією, не можуть бути плідними і не можуть призвести до взаємоприйнятного розв'язання розглянутого питання", - йдеться в документі ЄС.

Джерело: https://www.reuters.com/en/eu-rejects-russias-request-talks-carbon-border-tariff-wto-document-shows-2025-05-26/