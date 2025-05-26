Інтерфакс-Україна
Події
23:49 26.05.2025

Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю WDR висловився щодо позиції Володимира Путіна та можливості переговорів з російською стороною.

"Путін, очевидно, розглядає пропозиції про переговори як ознаку слабкості", - сказав Мерц.

Він додав, що навіть нейтральна платформа не викликає позитивної реакції в РФ.

"Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустріне схвалення з боку російського керівництва, тоді ми маємо бути готовими до того, що ця війна триватиме довше, ніж будь-хто з нас може побажати або уявити", - заявив канцлер Німеччини.

Джерело: https://www.bild.de/news/ausland/ukraine-krieg-putin-sprecher-kontert-verrueckt-attacke-von-trump-683475eec3d43c3a5fc7472a

Теги: #переговори #німеччина #рф

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