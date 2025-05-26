23:49 26.05.2025
Мерц: Путін розцінює пропозиції переговорів як слабкість
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю WDR висловився щодо позиції Володимира Путіна та можливості переговорів з російською стороною.
"Путін, очевидно, розглядає пропозиції про переговори як ознаку слабкості", - сказав Мерц.
Він додав, що навіть нейтральна платформа не викликає позитивної реакції в РФ.
"Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустріне схвалення з боку російського керівництва, тоді ми маємо бути готовими до того, що ця війна триватиме довше, ніж будь-хто з нас може побажати або уявити", - заявив канцлер Німеччини.
Джерело: https://www.bild.de/news/ausland/ukraine-krieg-putin-sprecher-kontert-verrueckt-attacke-von-trump-683475eec3d43c3a5fc7472a