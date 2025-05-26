Інтерфакс-Україна
Події
23:13 26.05.2025

Окупанти втратили 296 осіб на покровському напрямку, атакують на курському - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в понеділок 296 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 53 рази, а на курському напрямку атакували 23 рази, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, на даному напрямку знешкоджено 296 окупантів, 150 з них — безповоротно. Також знищено два автомобілі, шість мотоциклів, 20 БпЛА, два супутникові термінали, вісім фортифікаційних споруд для захисту особового складу та антену управління БпЛА, окрім цього, пошкодили автомобіль та мотоцикл противника.

На Курському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення, три з яких досі тривають.

"Протягом доби ворог здійснив 204 артилерійських обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню, завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб. На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив", - повідомляє Генштаб.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24779

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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