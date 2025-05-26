На фронті від початку доби відбулось 141 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 141 бойове зіткнення, повідомив генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24779