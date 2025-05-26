Глава Міноборони Нідерландів назвав "незворотнім" майбутнє членство України в НАТО

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що нині розглядають можливість залучити президента України Володимира Зеленського до участі у програмі саміту НАТО 24–25 червня в Гаазі та назвав "незворотнім" майбутнє членство України в НАТО, повідомляє NRC.

За словами міністра, це навряд буде пленарна зустріч з усіма 32 союзниками Альянсу. На минулому саміті у Вашингтоні Зеленський був присутній на засіданні з усіма лідерами НАТО.

"Це може бути й в іншій формі. Чи буде це на сесії з Трампом — не знаю. Що стосується Нідерландів, Зеленський є бажаним гостем на будь-якій зустрічі", — зазначив Брекельманс.

Брекельманс також підтвердив, що майбутня участь України в НАТО "незворотна" незважаючи на попередню критику з боку адміністрації США.

"За Байдена також не говорилося, що це можна зробити в короткостроковій перспективі. У цьому відношенні нічого не змінилося", - каже міністр

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