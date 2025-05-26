Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

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Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після "стратегічно важливого і насиченого" візиту до Баку.

"Як і ЄС, ми розглядаємо Азербайджан як ключового контрибʼютора в енергетичну безпеку Європи, і готові зробити свій внесок у це через нашу експертизу в транзиті та завдяки нашим газовим сховищам, які є найбільшими у Європі. Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі", - написав він у Facebook.

Сибіга наголосив, що Азербайджан є вкрай важливим партнером для нарощення української стійкості, насамперед, енергетичної, а також адвокації України і її зусиль щодо досягнення справедливого і сталого миру серед тюркських та ісламських країн.

"Про усе це в деталях я говорив на кожній зустрічі. Насамперед, з президентом Азербайджанської Республіки та другом України Ільхамом Алієвим. Особисто подякував за принципову позицію у повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо – за гуманітарну та енергетичну підтримку з боку Азербайджану з перших днів повномасштабного вторгнення та у найважчі зими, за прихисток для українців, оздоровлення наших дітей та відбудову Ірпеня", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Азербайджан є стратегічним партнером, і зараз саме час дати цьому партнерству новий імпульс, зокрема, на найвищому політичному рівні. Про це також домовлялися президенти України Володимир Зеленський та Азербайджану Ільхам Алієв у Давосі, нагадав Сибіга.

За словами Сибіги, на зустрічах з колегою міністром МЗС Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаїлом Джаббаровим вони обговорили весь порядок денний двосторонніх відносин з особливим акцентом на торгівлі, інвестиціях, енергетиці.

"Ми домовилися працювати над проведенням Спільної міжурядової комісії з економічної співпраці вже найближчим часом", - повідомив очільник МЗС.

Крім того, сторони детально обговорили роботу азербайджанського бізнесу в Україні та нарощення інвестицій. За словами Сибіги, попри російське вторгнення, Україна є привабливим ринком та надійним партнером, і "ми будемо підтримувати та захищати азербайджанські інвестиції в українську економіку".

Окремо міністр поінформував своїх азербайджанських колег про переговорний процес з ЄС та перспективи членства України в Євросоюзі для азербайджанських інвестицій та бізнесу.

Також сторони обговорили участь делегації Азербайджану у цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка пройде 10-11 липня у Римі. Сибіга підкреслив, що Україна розраховує на участь Азербайджану. У цьому ключі вони також обговорили співпрацю у сфері розмінування, адже Азербайджан має якісний досвід та власні технології, які дуже потрібні Україні.