Інтерфакс-Україна
Події
21:19 26.05.2025

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

2 хв читати
Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після "стратегічно важливого і насиченого" візиту до Баку.

"Як і ЄС, ми розглядаємо Азербайджан як ключового контрибʼютора в енергетичну безпеку Європи, і готові зробити свій внесок у це через нашу експертизу в транзиті та завдяки нашим газовим сховищам, які є найбільшими у Європі. Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі", - написав він у Facebook.

Сибіга наголосив, що Азербайджан є вкрай важливим партнером для нарощення української стійкості, насамперед, енергетичної, а також адвокації України і її зусиль щодо досягнення справедливого і сталого миру серед тюркських та ісламських країн.

"Про усе це в деталях я говорив на кожній зустрічі. Насамперед, з президентом Азербайджанської Республіки та другом України Ільхамом Алієвим. Особисто подякував за принципову позицію у повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо – за гуманітарну та енергетичну підтримку з боку Азербайджану з перших днів повномасштабного вторгнення та у найважчі зими, за прихисток для українців, оздоровлення наших дітей та відбудову Ірпеня", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Азербайджан є стратегічним партнером, і зараз саме час дати цьому партнерству новий імпульс, зокрема, на найвищому політичному рівні. Про це також домовлялися президенти України Володимир Зеленський та Азербайджану Ільхам Алієв у Давосі, нагадав Сибіга.

За словами Сибіги, на зустрічах з колегою міністром МЗС Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаїлом Джаббаровим вони обговорили весь порядок денний двосторонніх відносин з особливим акцентом на торгівлі, інвестиціях, енергетиці.

"Ми домовилися працювати над проведенням Спільної міжурядової комісії з економічної співпраці вже найближчим часом", - повідомив очільник МЗС.

Крім того, сторони детально обговорили роботу азербайджанського бізнесу в Україні та нарощення інвестицій. За словами Сибіги, попри російське вторгнення, Україна є привабливим ринком та надійним партнером, і "ми будемо підтримувати та захищати азербайджанські інвестиції в українську економіку".

Окремо міністр поінформував своїх азербайджанських колег про переговорний процес з ЄС та перспективи членства України в Євросоюзі для азербайджанських інвестицій та бізнесу.

Також сторони обговорили участь делегації Азербайджану у цьогорічній Конференції з питань відновлення України, яка пройде 10-11 липня у Римі. Сибіга підкреслив, що Україна розраховує на участь Азербайджану. У цьому ключі вони також обговорили співпрацю у сфері розмінування, адже Азербайджан має якісний досвід та власні технології, які дуже потрібні Україні.

Теги: #азербайджан #енергетика #хаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 24.05.2025
Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

16:45 16.05.2025
Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

Міненерго закликало групу з енергетики G7+ продовжити сприяння у наповненні Фонду підтримки енергетики України

10:36 09.05.2025
"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

11:58 06.05.2025
Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

11:13 06.05.2025
Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

15:24 05.05.2025
Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

18:37 02.05.2025
Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

06:31 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

Люксембург спрямовує EUR10 млн на енергетичну стійкість України – глава МЗС Беттель

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

ОСТАННЄ

Угода про припинення вогню в Секторі Гази готова, ХАМАС потрібно прийняти її - Віткофф

Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Німеччина може ініціювати припинення фінансування Словаччини з боку ЄС

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА