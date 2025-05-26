Інтерфакс-Україна
Події
20:16 26.05.2025

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

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Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

Внаслідок нещодавніх російських атак, загинули та отримали поранення десятки цивільних осіб, це ще раз підкреслює нагальну потребу покласти край безперервному кровопролиттю в Україні та забезпечити реальні кроки до досягнення сталого миру відповідно до норм міжнародного права, заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Як зазначає Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, починаючи з п’ятниці, російські війська здійснювали нічні удари з використанням рекордної кількості далекобійних ракет і безпілотників, внаслідок чого цивільні особи по всій Україні загинули або зазнали поранень.

Починаючи з п’ятниці, російські війська здійснювали нічні удари з використанням рекордної кількості далекобійних ракет і безпілотників, внаслідок чого цивільні особи по всій Україні загинули або зазнали поранень. За даними Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, серед яких троє дітей, а ще 88 осіб, включно з 11 дітьми, отримали поранення. Найбільше постраждали мешканці великих міст, зокрема Києва, Харкова та Миколаєва, а також жителі інших населених пунктів.

Водночас, за інформацією російської влади, удари далекобійними безпілотниками, здійснені українськими збройними силами по території Російської Федерації, спричинили поранення щонайменше 11 цивільних осіб упродовж вихідних.

"Настав час покласти край російському вторгненню в Україну, забезпечити всеохопне припинення вогню, яке покладе край щоденним убивствам і руйнуванням, та розпочати справжні мирні переговори, засновані на дотриманні міжнародного права", – наголосив Тюрк.

Верховний комісар підкреслив, що у центрі зусиль із досягнення сталого миру мають бути люди та їхні права.

"Права та потреби тих, хто найбільше постраждав через конфлікт, – військовополонених, цивільних осіб, депортованих і примусово переміщених дітей, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто проживає на окупованій території України, – повинні бути основою для обговорення миру", – сказав він.

Верховний комісар також нагадав, що навіть в умовах активних бойових дій усі особи, які утримуються під вартою, мають бути захищені. Позасудові страти, катування, а також будь-яке нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження з особами, які перебувають під вартою, заборонені за будь-яких обставин і мають бути негайно припинені. Крім того, всі цивільні особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають бути звільнені, щойно зникне правова підстава для їхнього затримання, а також має бути забезпечений їхній захист від примусового повернення.

До практичних заходів щодо посилення захисту військовополонених і цивільних осіб, які утримуються під вартою, належать: забезпечення можливості регулярного листування з їхніми сім’ями, створення змішаних медичних комісій для оцінки стану здоров’я військовополонених, а також гарантування та розширення доступу незалежних спостерігачів, включно з Управлінням ООН з прав людини, до місць інтернування та утримання під вартою.

 

Теги: #оон #україна #позиція #комісар

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