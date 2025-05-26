Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Президент України Володимир Зеленський своїми розпорядженнями призначив на посади голів Голосіївської, Дарницької, Деснянської, Дніпровської, Подільської, Святошинської, Солом'янської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій.

Відповідні розпорядження президента України №66/2025-pп "Про призначення С.Дунаєвської головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації", №67/2025-pп "Про призначення О.Ковтунова головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", №68/2025-pп "Про призначення М.Бахматова головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації", №69/2025-pп "Про призначення А.Паладія головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації", №70/2025-pп "Про призначення В.Наконечного головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації", №71/2025-pп "Про призначення Г.Зантараї головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації", №72/2025-pп "Про призначення С.Мовенка головою Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації" та №72/2025-pп "Про призначення О.Сазановича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації" опубліковані в понеділок на сайті голови Української держави.